Trešdien gaidāma "Apvienotā saraksta" un Kariņa tikšanās

JV gatavojas sarunām ar AS pārstāvjiem, piebilda politiķis.

Kā informēja JV pārstāvji, Kariņa tikšanās ar AS frakciju paredzēta plkst. 11 AS Saeimas frakcijas telpās.

Jau vēstīts, ka AS Saeimas frakcija un AS sarunu vedēji valdības veidošanai uzaicinājuši uz tikšanos Kariņu ar saviem pārstāvjiem, lai pārrunātu viņa aicinājumu sākotnēji vienoties par atbildības jomu sadalījumu, pastāstīja AS politiķis Uldis Pīlēns.