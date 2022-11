VIDEO ⟩ Bez darba ugundzēsējs nepalika arī brīvdienā. Rūjienā kaimiņš no ugunsgrēka izglābj sirmgalves

Bez darba ugunsdzēsējs Sandis nepalika arī savā brīvdienā. Pirmdien, 7. oktobrī, ap plkst. 18 iepērkoties vīrietis saņēma zvanu no sievas, ka blakus dzīvoklī izcēlies ugusngrēks. Pirmais, kas piesaistīja mājinieku uzmanību, bija karstumā sprāgstošais pirmais stāva logs.

To, ka dzīvoklī atrodas arī sirgalves meita, apkārtējie uzzināja jau tad, kad mitekļa saimniece bija izvesta no piedūmojuma. Viņa pati stresa situācijā to nespēja pateikt, par iespējamo cietušo glābējus informējis mājas vecākais.