Ja sarunas ar "Apvienoto sarakstu" izgāzīsies, Kariņam padomā citi koalīcijas modeļi

Jau vēstīts, ka pirmdien publiski vairāk iezīmējās viedokļu atšķirība par turpmāko rīcību valdības veidošanas procesā starp Kariņu, kurš sākumā sagaida AS atbildi par atbildības jomu piedāvājumu, un AS pārstāvjiem, kuri savukārt sākumā vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izstrādes.

Vaicāts par situāciju ar paša piedāvāto atbildību sadalījumu koalīcijā, Kariņš pirmdien norādīja, ka gaida "skaidru atbildi" no AS, "vai viņi ir gatavi virzīties uz priekšu, vai nav". Premjers vērsa uzmanību, ka NA un JV ir gatavas turpināt darbu ,un tagad tiek gaidīta atbilde no AS.