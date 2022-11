Tavars: Kariņš nevēlas runāt ar Pīlēnu, jo ir sapratis, ka sarunu biedra intelektuālā kapacitāte ir augstāka

Kariņš pēc trešdien notikušās tikšanās ar AS pauda cerību, ka AS atbildi uz viņa piedāvāto atbildības jomu piedāvājumu sniegs pirms nedēļas beigām. Tomēr no Kariņa sacītā secināms, ka, ja šonedēļ atbilde no AS netiek saņemta, tad droši vien neizdosies tikt skaidrībā ar virzīšanos uz šāda veida koalīcijas izveidi.