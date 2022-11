"Cerība mirst pēdējā." AS gatavs turpināt valdības veidošanas sarunas

"Jaunās vienotības" (JV) līderis, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) paudis, ka ir gatavs vēl tikties ar "Apvienoto sarakstu", lai saņemtu AS atbildi par atbildības jomu sadalījumu.

Vaicāts par to, Pīlēns aģentūrai LETA pauda, ka ir svarīgi turpināt diskusijas par valdības veidošanu. Taujāts par iespēju rast risinājumu JV un AS domstarpībām par nākamo rīcību šajā procesā, AS politiķis sacīja, ka "cerība mirst pēdējā" un ka viņš vienmēr raugās optimistiski.