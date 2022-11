Lāčplēša dienas pasākumu laikā Rīgā slēgs 11. novembra krastmalu

No plkst. 17 līdz pat pusnaktij transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta 11.novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana šajā ielas posmā būs liegta jau no plkst. 8.

Savukārt Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai, kā arī 11.novembra krastmalas paralēlās ielas posmā no Bīskapa gātes līdz Jaunielai, norādītajā laikā tiks organizēta divvirzienu satiksme.

Herdera laukumā no plkst. 8.30 līdz 10.30 un Brīvības laukumā no plkst. 12.30 līdz 13.30 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme.

Savukārt no plkst. 10.30 līdz 12 un no plkst. 17.30 līdz 19.30 Aizsaules ielas un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Meža prospekta un Varoņu ielas krustojumā tiks nodrošināta satiksmes regulēšana.

Plkst. 17.30 sāksies lāpu gājiens no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11.novembra krastmalai. Lāpu gājiens virzīsies no Rīgas Brāļu kapiem līdz 11.novembra krastmalai. Nepieciešamības gadījumā norādītajā gājiena laikā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme.

No plkst. 6 līdz 10.30 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta ielās starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā un Doma laukumā. Tāpat no plkst. 6 līdz 19.30 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Aizsaules ielas abās pusēs, Varoņu ielas abās pusēs, posmā no Aizsaules ielas līdz ēkai Varoņu ielā 3A, kā arī autostāvvietā pie I Meža kapiem Aizsaules ielā.