Viens vienkāršs veids, kā palīdzēt tūkstošiem Latvijas upju atgūt veselību

Lai gan 71 % no mūsu planētas sedz ūdens, tikai aptuveni 3 % no tā ir saldūdens, turklāt mazāk kā 1 % no pasaules saldūdens ir viegli pieejams un izmantojams cilvēku vajadzībām. Tāpēc šī nelielā, bet nozīmīgā saldūdens daļa ir jāpasargā no jebkāda veida piesārņojuma un citas negatīvās ietekmes.