Stila blogere, neievēlēti politiķi un kolēģa māsa. Kādus palīgus sev izraudzījušies jaunievēlētie deputāti?

Piemēram, deputāts Juris Jakovins no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) sev par palīgu izraudzījies kādreizējo parlamentārieti no Nacionālās apvienības (NA) Romānu Naudiņu. "Apvienotā saraksta" (AS) deputāts Didzis Šmits turpmāk tandēmā strādās ar Olitu Landsmani, ar kuru kopā iepriekšējā Saeimā kandidēja no citas partijas - KPV LV.