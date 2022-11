Trīs partiju koalīcijas izveidošana ir neizbēgama, pauž Smiltēns

AS politiķis vērsa uzmanību, ka partiju apvienība jau iepriekš vēlējusies saņemt no Kariņa skaidrojumu, kāpēc atbildības jomu sadalījumā ir izvēlētas attiecīgās nozares. Sabiedrība devusi uzticību AS Saeimā ievēlētajiem deputātiem, kuriem ir kompetence, talants pamatā citās jomās, nevis tajās, ko piedāvā JV politiķis, secināms no Smiltēna paustā.