Smiltēns: AS ir pieņēmis starplēmumu par topošās valdības atbildības jomām

Apvienotais saraksts (AS) ir pieņēmis starplēmumu jeb ir panākta konceptuāla vienošanās par topošās valdības atbildības jomām, taču vēl ar "Jauno vienotību" (JV) jāvienojas par atbildības dalījumu veselības nozarē, sacīja viens no AS līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.