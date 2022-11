Vai jaunajā valdībā būs arī ministru biedri? JV un NA lielās pretestības dēļ AS varētu no šīs ieceres atteikties

Versijas, kas izskanējušas no valdības veidošanā iesaistītajiem politiķiem, par to, cik plašas izmaiņas varētu notikt Ministru kabineta struktūrā, ir pretrunīgas. Daudz ticis diskutēts par ministra biedra amata izveidošanu. Tomēr, redzot "Jaunās Vienotības" (JV) un Nacionālās apvienības (NA) skepsi, Apvienotais saraksts (AS) no ieceres par šī amata veidošanu varētu atteikties vispār, vēsta LTV raidījums "de facto".