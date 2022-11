VIDEO ⟩ Šoferis izraisa trīs automašīnu sadursmi un pats iet bojā. Atklājas, ka viņam pie stūres kļuvis slikti

Cietusī stāsta: "Braucām ar ātrumu 60 kilometru stundā agri no rīta. Bija tumšs, sniegs, ceļš netīrīts. Pretī negaidīti purns purnā brauca mašīna. Pēdējā brīdī pagriezām sāņus. Mašīna mums ietriecās sānos, ritenis ir pilnībā bojāts, kreisais sāns – vadītāja sēdeklis – ir bojāts. Mūs ienesa pretējā joslā. Pēdējā brīdī mēs izvairījāmies no sadursmes ar pretī braucošo auto, teiksim tā, izglābām trīs cilvēku dzīvības, citādi būtu slikti. Un lēnām nobraucām tur tālāk, kā nu spējām."

Mediķi no negadījuma vietas hospitalizēja trīs cilvēkus, tostarp bērnu, kuri guvuši vidēji smagas traumas, viens no iesaistītajiem no došanās uz slimnīcu atteicās.