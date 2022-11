Modričs pēc neizšķirta pret Maroku: Neatbraucām tikai izkļūt no grupas

"Neatbraucām uz šejieni vienkārši spēlēt un izkļūt no grupas," norādīja Modričs. "Ņemot vērā sasniegumus Krievijā, mūsu mērķi ir nedaudz augstāki, taču nevaram skriet notikumiem pa priekšu."

"Pat pirms 2018.gada Pasaules kausa teicām, ka mūsu galvenais mērķis ir izkļūt no grupas. Ja spēsim to paveikt, būsim sarežģīts pretinieks jebkurai no komandām," piebilda Horvātijas izlases kapteinis.