Žurnālisti noskaidrojuši, kur "pazudis" slavenais Ķīnas miljardieris Džeks Ma

Kādreiz viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, Ķīnas e-komercijas giganta "Alibaba" dibinātājs Džeks Ma 2020. gadā pēc saķeršanās ar varas iestādēm pazuda no sabiedrības. "Financial Times" žurnālistiem, atsaucoties uz avotiem, izdevies noskaidrot jaunu informāciju par ķīniešu miljardieri.