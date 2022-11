Saeimas deputātiem un ministriem saglabā "nelielo privilēģiju" rezervēt biļetes uz Dziesmu un deju svētkiem

Moļņika akcentēja, ka jādara viss iespējams, lai Saeima un Ministru kabinets svētkos būtu klāt. Viņa sacīja, ka šī ir īpaša svētku reize un vajadzētu parādīt, ka Dziesmu un deju svētki nav izrāde, bet daļa no identitātes, tāpēc viņa aicināja pārdomāt, vai nav jādara viss iespējamais, lai uz šiem svētkiem atskatoties būtu skaidrs, ka Saeima un valdība ir bijusi klātesoša un tie ir bijuši nācijas goda svētki.

Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNCK) pārstāve Linda Ertmane, XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētk notiks no 2023.gada 30.jūnija līdz 9.jūlijam Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja.

Plānots, ka tajos piedalīsies līdz 40 000 dalībnieku, to apmeklētāju skaits pārsniegs pusmiljonu. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumi un koncerti, no tiem vismaz viena trešdaļa būs maksas. Paredzēts, ka biļešu cenas uz svētku pasākumiem būs amplitūdā no septiņiem līdz 100 eiro.