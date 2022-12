Pēdējā gada laikā vismaz vienreiz saaukstējušies 71% Latvijas iedzīvotāju

Vien 26% respondentu norāda, ka pēdējā gada laikā nav saaukstējušies. Turklāt, salīdzinot ar 2021.gada datiem, to iedzīvotāju īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā ir bijuši saaukstējušies, ir pieaudzis. Tā 2021.gadā vismaz reizi gadā saaukstējās 55% aptaujāto, bet 2022.gadā - 71% aptaujāto.

Ģimenes ārste Zane Zitmane skaidro, ka šāda tendence novērojama arī praksē un to varētu skaidrot ar Covid-19 ierobežojumu atcelšanu. Proti, netiek izmantotas sejas maskas un respiratori, vairāk notiek pulcēšanās, saviesīgi pasākumi, ciemošanās, arī mācības notiek klātienē un darbs no mājām kļūst retāks - visi šie faktori veicinājuši saaukstēšanās skaita palielināšanos.

Aptaujas dati liecina, ka nedaudz biežāk par saaukstēšanos pēdējā gada laikā apstiprinoši atbildējušas sievietes, no kurām vismaz reizi gada laikā ir saaukstējušās 73% aptaujāto. Tikmēr no aptaujātajiem vīriešiem tie ir 69%.

Skatoties pēc vecuma grupām, dati liecina, ka visbiežāk pēdējā gada laikā saaukstējušies respondenti vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem - šajā vecuma grupā vismaz reizi gadā ir saaukstējušies 85% aptaujāto. Tikmēr visretāk pēdējā gada laikā saaukstējušies aptaujātie seniori vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem, no kuriem pēdējā gada laikā vismaz reizi vai biežāk ir saaukstējušies 47%.