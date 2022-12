VIDEO ⟩ Apģērbu tirgone Didrihsone atsakās skaidrot, kādēļ rāda sliktu piemēru, neizmantojot drošības jostu

Reiz gan viņa atbildējusi uz līdzīgu jautājumu, ko uzdeva kāds "Instagram" sekotājs. "Tāds stulbs jautājums, kas tavu dzīvi neizmainīs, ja uz to atbildēšu. Tā kā tu vienmēr savā dzīvē būtu piesprādzējusies, brauc un nekad dzīvē neesi pārkāpusi nevienu noteikumu, dzīvo kā eņģelītis," pauda Didrihsone.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Normunds Lagzdiņš komentēja: "Ja iekāpj mašīnā un nenospriego drošības jostu, tad paļaujamies uz to, cik daudz pati josta nospriegosies. Tā rezultātā izveidojas daudz brīvu vietu, kas sadursmes brīdī ķermenim radīs brīvkustību, nonāks tuvāk stūrei. Ja nostrādās gaisa spilvens, dabūsiet papildu triecienu."

Savu viedokli izteica arī influenceru un talantu aģentūras "Collex" attīstības direktors Deniss Aleksandrs Ševeļovs: "Domāju, ka šāda rīcība principā nav pieņemama, tā nav pieņemama uzvedība no ietekmētāja puses. Viņi sabiedrībai parāda kādas ir normas. Tieši šo viņa normalizē, ka vadīt automašīnu nepiesprādzējoties ir normāli. Par to pat nekādu sodu nevar saņemt, viņa to dara vairākus mēnešus, varbūt gadus. Sodu nav saņēmusi, Valsts policija nav reaģējusi."