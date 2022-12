"Man ir divi bērni un divi partneri. Mēs visi dzīvojam kopā un esam laimīgi." Stāsts par poliamoru ģimeni

Patiesībā tas nav nemaz tik bieži, kad tiekos ar kādu. Vienmēr apzinos, ka ģimene ir mana prioritāte un ka mans laiks ir ierobežots. Ar Danielu un Taju esam vienojušies, ka tikai nopietni partneri var iepazīties ar mūsu bērniem. To nolēmām pēc kādas traumatiskas šķiršanās. Kādu laiku tikos ar sievieti, kurai arī bija bērni, un mūsu bērni ļoti sadraudzējās. Izšķirties sanāca skarbi, viņa pārtrauca visus kontaktus starp mūsu ģimenēm un ignorēja jebkurus mēģinājumus sazināties. Mūsu bērni to pārdzīvoja, tāpēc tagad esam ļoti uzmanīgi, iepazīstinot kādu mūsu partneri no ārpuses ar mūsu bērniem.