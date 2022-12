Ņem vērā! ⟩ Otrdienas vakarā apledo ceļi visā Latvijas teritorijā

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Tallinas šoseja (A1) garumā, Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Vangažiem un no Līgatnes līdz Virešiem, Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Valkai, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4) un (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā, visā Daugavpils šosejas (A6) garumā un Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam.