Fotogrāfs uzņem neticamu attēlu, radot Pegaza optisko ilūziju

Fotogrāfa Džagdīpa Radžputa foto "Spārnotais zirgs Pegazs" ir viens no 2022. gada uzvarētājiem konkursā "Komisko dabas fotogrāfiju balva".

Šī dzērve ir garākais lidojošais putns pasaulē. Atvērusi spārnus, tā uzbruka antilopei no mugurpuses, dzenot to prom no ligzdas, tādējādi radot grieķu mītiskā zirga iespaidu.