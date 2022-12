Vai bažām par MERS koronavīrusa uzliesmojumu Pasaules kausā ir pamats?

Britu laikraksts "The Sun" ziņoja, ka Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra publicējusi īsu ziņojumu, ka "ārstiem un sabiedrības veselības nodrošinātājiem jābūt "kaujas gatavībā", jo iespējams MERS uzliesmojums to cilvēku vidū, kuri atgriežas no PK Katarā". Līdzīgu brīdinājumu publicējusi arī Austrālijas veselības aģentūra, kura "brīdina visus, kuri ceļo no Tuvajiem Austrumiem, arī tos, kuri atgriežas no PK, par iespējamu MERS izplatību".