"Tas bija drausmīgi." Cilvēki, kas iegādājās vienu eiro vērtu māju Sicīlijā, atklāj būtiskas nianses

Lēts namiņš Sicīlijā

Morgana un viņas vīrs bija vieni no pirmajiem iedzīvotājiem, kas atsaucās uz aicinājumu iegādāties lētajos namiņos Sicīlijas mazpilsētā. Viņiem tika piedāvāta 50 kvadrātmetrus plaša ēka pilsētiņā Musomeli ar glīti apzīmētām sienām un nesen nomainītu grīdas segumu.

"Mēs abi esam mākslinieki un renovatori, tāpēc visus darbus paveicām paši. Tas bija ārkārtīgi patīkami - redzēt, kā top mūsu divistabu nams." No mājas paveras pasakains skats uz pilsētu - to jaunieši var vērot no 15 kvadrātmetrus plašās terases.