"Tas ir nožēlojami..." Treneris Gailītis asi kritizē žurnālistus un bažījas par sporta situāciju valstī

"Vakar man no Latvijas medija paprasīja trīs tādus jautājums, ka šķita - klubs jāslēdz ciet. Viss ir slikti, mēs neko nemākam. Pēc šādas intervijas mums nākamajā vakarā ir jāsavāc zāle [ar skatītājiem]. Tas ir Latvijas medijs, kurš it kā grib atbalstīt Latvijas sportu. Tur vajadzētu izvērtēt, ar kādiem jautājumiem cilvēki nāk," sacīja Gailītis.

"Gribētos, ka mēs nerunājam par to vai profesionāls sports ir vajadzīgs, vai nav. Gribētos, ka mēs runājam par to, ka varam atpūsties un izklaidēties zālēs. Mums jāsaprot, ar kādiem budžetiem strādājam. Kāpēc futbols reizi, cik tur gados tiek [Eiropas] kausā un visi ir apmierināti? Mēs tur esam katru gadu. No mums tas prasa ļoti daudz," turpināja treneris.