Izņemot Makronu, neviens cits Eiropas līderis par "garantijām" Krievijai nerunā, saka Kuleba

"Izņemot prezidentu Makronu, es ne no viena šo ideju neesmu dzirdējis," sacīja ministrs.

Makrons televīzijas intervijā, kas tika pārraidīta decembra sākumā, izteicās, ka Eiropai jābūt gatavai nākotnes drošības arhitektūrai un jādomā par to, kā "dot Krievijai garantijas dienā, kad tā atgriezīsies pie sarunu galda".

"Tas nozīmē, ka viens no būtiskajiem jautājumiem, kas mums jārisina, kā [Krievijas] prezidents Vladimirs Putins vienmēr norādījis, ir bailes no NATO pietuvošanās tieši pie tās (Krievijas) durvīm un no tādu ieroču izvietošanas, kas var apdraudēt Krieviju," sacīja Francijas prezidents.