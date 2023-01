Īsi pirms kara sākuma Abramovičs savus īpašumus sadalīja bērniem

Tieši pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Romāns Abramovičs atbrīvojās no ievērojamas daļas savu īpašumu, sadalot tos saviem bērniem. Par to ziņu britu laikraksts "The Guardian", atsaucoties uz Kipras kompānijas "MeritServus" dokumentiem, kurus izdevumam anonīmi nodevuši hakeri.