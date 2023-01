"Labi, mums ir neērti to darīt, bet "vāgneriešiem" ir savs aprīkojums. Dodiet viņiem aprīkojumu, lai viņi uzbrūk no Āfrikas teritorijas. Kaut kas pacelsies no Āfrikas, piemēram, no Lībijas, un uzbruks Francijai. Vai arī neidentificēts kuģis, kas pieder kādai privātai struktūrai, un izmantot to, lai ar jūras bezpilota lidaparātiem uzbruktu Lielbritānijai," prātoja propagandists.