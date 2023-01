"Apvienotais saraksts" norobežojas no Ašeradena lēmuma ļaut Jaunzemei turpināt vadīt VID

"Apvienotais saraksts" (AS) norobežojas no finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) lēmuma Ievu Jaunzemi atjaunot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores amatā, šodien pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem pavēstīja AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.