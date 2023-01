Nebioloģiskā meita. Janas Jarinovskas stāsts par adopciju bērnībā un kļūšanu par mammu dzīvesbiedres meitai

No manis netika slēpts neviens fakts. Uzzināju to, ka esmu no 11 bērnu ģimenes.

To, kur dzīvo, to, no kurienes nāku, es zināju. Iespējams, šī patiesība un nekā neslēpšana ļoti ietekmēja to, ka manī nevienā brīdī neradās vēlme atrast un iepazīties ar šiem cilvēkiem. Manā prātā ar katru dienu nostiprinājās arvien spēcīgāka pārliecība, ka mani īstie un vienīgi vecāki ir tie, kas pavadīja negulētas naktis, kad es modos, nobijusies no lielās pasaules. Tie bija tie cilvēki, kas cēlās naktī un sildīja man pienu ar medu un sodu, lai mīkstinātu klepu. Tie bija tie cilvēki, kas bija gatavi atdot savu dzīvi, lai padarītu mani laimīgu. Tas bija tas, ko novērtēju visvairāk, un arī šobrīd zinu, ka man ir tikai un vienīgi divi vecāki – mana mamma un paps, kas bija kopā ar mani visos manos dzīves brīžos, gan tajos priecīgajos, gan bēdīgajos.