"Augsne korupcijai." "Biļešu serviss" iesniedz sūdzību, apstrīdot Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības konkursa nolikumu

Nūtmans atzīmēja, ka viens no konkursa nolikuma punktiem uzdod pretendentiem sagatavot un iesniegt risku aprakstu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumus. Savukārt vērtēšanas kritēriji paredz, ka maksimālo punktu skaitu par šī punkta izpildi piešķirs tam pretendentam, kas aprakstā identificēs visvairāk iespējamos riskus.

Pēc viņa paustā, konkursa rīkotājs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC), skaidro, ka pasūtītājs izvērtēs pretendentu norādītos riskus un savstarpēji skaitliski salīdzinās tos, kas uzskatāmi par būtiskiem līguma izpildei. Ja iepirkuma komisija uzskatīs, ka vairāk risku par tiem, kas norādīti piedāvājumā nav, tad tiks uzskatīts, ka pretendents ir norādījis visus riskus, savukārt, ja kāds no iespējamiem riskiem netiks norādīts, tad tiks uzskatīts, ka norādīti gandrīz visi riski.

"Dīvaini, ka pasūtītājs neuzskata par nepieciešamu šos riskus lielākas skaidrības vārdā jau iepriekš definēt, bet to uzdod darīt konkursa dalībniekiem. Visticamāk, ikviens no mums spētu sastādīt garu sarakstu ar riskiem, kas saistīti ar biļešu nodrošināšanu šim grandiozajam un ļoti nozīmīgajam notikumam, līdz pat tādai amizantai iespējai, ka biļetes var apēst žirafe, jo Dziesmu svētku estrāde atrodas netālu no Rīgas Zooloģiskā dārza," pauž "Biļešu servisa" padomes priekšsēdētājs.