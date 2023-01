"Upurējām māju, lai glābtu pilsētu." Jēkabpils iedzīvotāju stāsti par dzīvi pēc postošajiem plūdiem

13. janvāra agrā rīta stundā Jēkabpilī tika novērota kritiska situācija – ūdens līmenis paaugstinājās un bija dambja plīšanas draudi. Glābēji paaugstināja gatavību, no vairākām vietām evakuēja iedzīvotājus, un atsevišķas ielas tika slēgtas. Šo dienu daudzi Jēkabpils iedzīvotāji atceras ar šoku, izmisumu un neziņu. Cilvēki darīja visu, lai glābtu savas mājas no pilnīga posta. Kā šobrīd dzīvo Jēkabpils iedzīvotāji, kuru mājas un teritorijas tika skartas visvairāk? Un kā jūtas tie cilvēki, kuru mājas glāba pilsētu no vēl lielākas applūšanas?