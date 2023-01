Rīgas cirka plānos nav veidot pastāvīgu trupu

"Savā programmā ejam prom no spožā estētikā ieturētiem sinhroniem un pompoziem numuriem - tradicionālais un jaunais cirks lielāku popularitāti gūst Ķīnas, Krievijas un vairāku citu pasaules lielvalstu auditorijās. Eiropas cirks virzās prom no paredzamības un galvenokārt reprezentē cilvēku radošumu," pauž Ķibers.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Rīgas cirka pārstāve Volkinšteine, no arhitektu biroja "NRJA" izstrādātā cirka pārbūves projekta ir veikta būvdarbu pirmā kārta, kuras galvenais uzdevums bija ēkas energoefektivitātes celšana. Pārbūves laikā arī uzlabota ēkas integrācija pilsētvidē.

Laikā no 2021.gada maija līdz 2022.gadam būvuzņēmējs "Aidaco Group" veica energoefektivitātes uzlabošanas darbus. Virs vēsturiskās kupola metāla konstrukcijas ārtelpas virzienā izbūvēta jauna kupola konstrukcija no pašnesošiem, vairāku slāņu masīvkoka paneļiem, nesošo balstu un pamatu sistēma, ieklāts jauns jumta segums un atjaunota nokrišņu ūdens ārējās sistēma, izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas, veikta fasādes siltināšana un pagalma pārbūve.

Projektu īstenoja būvuzņēmējs "Aidaco Group", būvuzraugs SIA "CMB", projektēšanu un autoruzraudzību veica arhitektu birojs "NRJA". Kopējās projekta pirmās kārtas investīcijas sasniedz aptuveni 5,5 miljoni eiro, Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2,9 miljonu eiro apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs ir 2,5 miljoni eiro jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums - 447 132 eiro apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.