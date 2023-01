Latvijas vēstnieks Krievijā: Mūsu uzdevums ir tikties arī ar tiem, kas staigā tuvu varas gaiteņiem

mēs skaidri zinām to, ka nepubliski Vācija ir arī Ukrainai devusi ļoti daudz un ļoti nozīmīgas spējas. Faktiski ļoti, ļoti nozīmīgas spējas. Par to skaļi nerunājot.

Tieši tāpat Francija. Mazākā apmērā, varbūt, kā Vācija, bet ļoti būtiskas spējas. Tā kā ne visas valstis par to paziņo publiski, ne visas valstis to pat izsludina kaut kur NATO ietvaros. Tas var tikt nodots arī divpusēji."

"Tā tas izskatās, tā tas izskan no sarunām, no kuluāriem, no formālas, neformālas informācijas, arī kur mēs tiekam tuvāk federālā Kanclera birojā. Šie lēmumi tiek pieņemti ar domu, ka tie būs ilgtermiņā. Es nezinu, vai var tā teikt - "neizšaut visu pulveri uzreiz". Tas varbūt ir muļķīgs teiciens šajā situācijā, kur kā reiz vajadzētu daudz spēcīgāk atbalstīt. Bet ir šī skaidrība par to, ka kaujas, tas karš būs ilgs un šis atbalsts būs vajadzīgs ilgi."