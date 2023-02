Polijas prezidents: Liela Ungārijas kļūda ir atkarības palielināšana no Krievijas energoresursiem

Nopietnu stratēģisko kļūdu ir pieļāvusi Ungārija, kad tā palielināja savu atkarību no Krievijas energoresursiem. Šobrīd ir redzamas šīs politikas sekas, ceturtdien, 2. februārī, diskusijā "Latvia and Poland: Countering Today’s Challenges Together" sacīja Polijas prezidents Andžejs Duda.