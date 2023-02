"Viņš rīkojās kā riktīgs ķēms." Žurnāliste Inga Spriņge par bērnībā piedzīvoto vardarbību

"Mums ar brāli bija riktīgi daudz jāstrādā. Es nenormāli to ienīdu, man riebās, ka nevarēju ar bērniem iet spēlēties pagalmā vai iet peldēties. Mamma saka – mēs to varējām, bet man palikusi sajūta, ka mēs visu laiku strādājām, jo visu laiku vajag naudu, jo vajag būvēt to māju."