Vaidere: Tā bija milzīga kļūda neizvērtēt noziegumus, ko Krievija pastrādāja PSRS veidolā

"Apollo.lv" EP plenārsēdes laikā Strasbūrā sarunājās eiroparlamentārieti Inesi Vaideri (JV), kura bija viena no šīs rezolūcijas virzītājām.

"Man nesen bija saruna ar vienu no Vācijas labējo "Alternative für Deutschland" pārstāvjiem, kurš joprojām man apgalvoja, ka karu var izbeigt vienīgi diplomātiskā ceļā. Un tad es viņam jautāju – tieši kā. Ko varētu piedāvāt Putinam? Ko varētu piedāvāt ukraiņiem? Nu nav jau atbildes, nav. Es viņu, kā saka, mēģināju spīdzināt kā ar karstu dzelzi, visu laiku uzdodot šo jautājumu – bet tieši kā jūs redzat šī kara beigas?

Ukrainas uzvarai nepieciešama militārā palīdzība

"Ar to saprotot, ka Ukraina spēj izdzīt visus Krievijas militāros spēkus no Ukrainas teritorijas, ieskaitot, protams, Krimu, un ka to var sasniegt, tikai un vienīgi palielinot militāro palīdzību," skaidro politiķe.