Saeima paziņojumā nosoda Krievijas karu pret Ukrainu. "Stabilitātei" balsojumā nepiedalās

"Mēs gribam viņam atbildēt un pateikt, ka Ukrainas tauta ir kā saulespuķu sēklas, viņi ir zeme, un vienalga, ko viņš darīs, un vienalga, ar ko viņš bombardē un kādus ieročus viņš lieto, viņš nekad nevar izņemt ārā sēklas no viņu zemes. Un ukraiņu tautai vienmēr bija, ir un būs sava zeme," uzsvēra parlamentārietis.

Deputāts Jānis Dombrava (NA) norādīja uz publikāciju "Sargs.lv" par to, cik smagus noziegumus pret ukraiņu bērniem vērsuši okupanti. "Domāju, ka neviena saprātīga būtne nevarēs šo publikāciju izlasīt ar mierīgām emocijām par tiem noziegumiem, kurus Krievijas armija pastrādā Ukrainā pret bērniem, pret sievietēm. (..) To ir pieredzējusi arī mūsu tauta no šī paša okupanta rokām," uzsvēra politiķis.