Laikraksts: Krievijas elite iebilst pret karu, taču nespēj Putinam pateikt patiesību

Lielākā daļa Krievijas vadības par iebrukumu Ukrainā uzzināja tikai no diktatora Vladimira Putina televīzijas uzrunas. Pat Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs bija informēts tikai dažas stundas pirms iebrukuma sākuma. Elites vairākums ir pret karu, taču neredz iespēju mainīt situāciju, vēsta britu laikraksta "The Financial Times", atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem.