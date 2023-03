Latvijā pastāv ļoti augsts risks pārkāpt pret Krieviju noteiktās sankcijas, secina FID

Tostarp visbiežāk ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem FID saņem no kredītiestādēm, bet ziņojumu skaits sāk pieaugt arī, piemēram, no grāmatvežiem, kā arī šogad gaidāms, ka FID saņems ziņojumus par sankciju apiešanu arī no auditoriem.