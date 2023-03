"Lielāks izaicinājums nekā dalība šovā "Dejo ar zvaigzni"." Dejotāja Liza Manija par savu lielo lomu

Runājot par Frediju Merkūriju, protams, es lasīju un skatījos daudz video par viņa biogrāfiju, mācījos viņa žestus, manieres un īpaši uzvedību uz skatuves. Tas nebija viegli, jo Fredijs ir patiešām neatkārtojams. Es centīšos nodot skatītājiem visas tās sāpes, to mīlestību, kura mīta Fredijā. Viņš tik daudz mīlestības bija gatavs atdot citiem, tomēr jutās nesaprasts un arī vientuļš, un dziesmā "Too much love will kill you" tas tik spilgti tiek atspoguļots.