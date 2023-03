Mediķu organizācijas gatavojas ārkārtas situācijai medicīnā

Latvijas veselības aprūpes nozares finansējums šogad būs zemākais Eiropas Savienībā (ES) un 2023.gadā un nākamajos gados noslīdēs zem 4% no IKP. Samazinājums ir arī absolūtajos skaitļos - no diviem miljardiem eiro 2022.gadā uz 1,6 miljardiem eiro 2023. un 2024.gadā. Lai Latvija panāktu kaimiņus un tuvotos Eiropas vidējam līmenim, saskaņā ar valdības pieņemtajām "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" veselības aprūpes nozarei būtu jānovirza 6,5% no IKP, bet Latvijas valdības tēriņiem nozarei (% īpatsvars no visiem izdevumiem) - aptuveni 15%.