Traģēdija Gaujā: netālu no stacijas zem vilciena pakļuvis vīrietis

Vīrietis netālu no Gaujas stacijas pakļuvis zem vilciena.

"Aizbraucot no pieturas punkta “Gauja” un izbraucot no sliežu ceļa līknes, mašīnists pēkšņi vilciena priekšā prožektora gaismā ieraudzīja šķērsām sliežu ceļam gulošu cilvēku. Viņš nekavējoties lietoja pēkšņo bremzēšanu un vienlaikus padeva skaļos skaņas signālu. Tomēr uzbraukumu novērst neizdevās," raidījumam pastāstīja Sigita Zviedre, AS "Pasažieru vilciens" pārstāve.