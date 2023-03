Izdevums nosauc jahtu, ar kuras palīdzību varētu būt saspridzināti gāzes vadi "Nord Stream"

Jahta devās uz diversijas vietu 6.septembrī no Vācijas ostas Rostokas. Tur tajā tika iekrauta operācijai nepieciešamā krava, kas iepriekš ar automašīnu bija nogādāta ostā. Izmeklēšanas laikā noskaidrojās, ka nākamajā dienā jahta atradās Vācijas komūnā netālu no Rostokas, bet pēc tam pie Dānijai piederošas salas uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas.