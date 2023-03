"Oskara" balvu ceremonijā uzvaras laurus plūc "Everything Everywhere All at Once"

"Viss visur vienlaikus" kategorijā "labākā filma" pārspēja kinolentes "The Banshees of Inisherin" ("Inišerinas Banšī"), "The Fabelmans" ("Fabelmeni"), "Tár", "Top Gun: Maverick" ("Top Gun: Maveriks"), "Avatar: The Way of Water" ("Avatars: Ūdensceļš"), "Elvis"("Elviss"), "All Quiet on the Western Front" ("Rietumu frontē bez pārmaiņām"), "Women Talking" un "Triangle of Sadness" ("Skumju Trīsstūris").