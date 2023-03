Saeima trešdien vērtēs opozīcijas prasīto aizsardzības ministres Mūrnieces demisiju

Tāpat to parakstījuši "Stabilitātei" deputāti Aleksejs Rosļikovs, Nataļja Marčenko-Jodko, Svetlana Čulkova, Viktors Pučka, Igors Judins, Jekaterina Dorošķeviča, Iļja Ivanovs, Viktorija Pleškāne un Jefimijs Klementjevs.

Tāpat Aizsardzības ministrija (AM) jau pērn rudenī esot ar iepirkuma procesu saistītos dokumentus nosūtījusi KNAB, kas nozīmē, ka, stājoties amatā, aizsardzības ministre par to esot zinājusi. LPV uzsver, ka Mūrniecei tajā brīdī būtu bijis jāaptur iepirkums, bet ministre to nav darījusi.