Valsts policija novērš vērtīgas mājas nelikumīgu atsavināšanu īpašniekam

Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu pret četriem minētajiem vīriešiem, šā gada 27. februārī kriminālprocess tika nodots Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pēc Krimināllikuma 15. panta 4. daļas, 177. panta 3. daļas un 275. panta 2. daļas – par krāpšanas mēģinājumu, ja to izdarījusi organizēta grupa un par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.