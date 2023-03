Kā nākotnē izskatīsies Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs?

Astoņos stāvos strādās vairāki institūti, LU bibliotēka, Biznesa inkubators, sešas fakultātes, LU Kultūras centrs un amatiermākslas kolektīvi. Tā būs lielākā no Akadēmiskā centra ēkām 26 000 kvadrātmetru platībā.

LU Rakstu mājas būvniecībā un iekārtošanā investēs aptuveni 49 miljonus eiro. No tiem 30 miljoni eiro ir piesaistīti no Eiropas Investīciju bankas, 11,5 miljoni eiro - no Eiropas Padomes Attīstības bankas un 7,4 miljoni eiro ir universitātes ieguldījums.