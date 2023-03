Sinoptiķi prognozē, kāds laiks gaidāms nākamnedēļ

Pirmdien, 20. martā, laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka no ziemeļiem. Gaidāms mākoņains laiks, dienā vietām debesis skaidrosies. Sākot no pēcpusdienas rietumu un centrālajos rajonos līs. Pūšot lēnam dienvidu puses vējam, naktī atsevišķos rajonos, vakarā Kurzemē veidosies migla.

Trešdien, 22. martā, laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka no rietumiem, līdz ar to no nakts vidus Latviju šķērsos nokrišņu zona - daudzviet gaidāms lietus. Debesis būs apmākušās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Nakts stundās gaiss atdzisīs līdz -2…+3 grādiem, savukārt dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +4…+8 grādu atzīmei.