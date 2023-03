"Balss maskā" atmasko Šaha karali

Pēc atmaskošanas Mārtiņš bija ļoti pārsteigts, ka Baiba jau no šīvakara raidījuma sākuma bija tik pārliecināta, ka zem maskas paslēpies tieši viņš un jautāja, kas viņu par to pārliecinājis. "Būsim godīgi, tāda figūra kā tev, nav daudziem un kustības mazliet nodeva tevi. Tad, kad tu izvēlējies šādu repertuāru, es sapratu, ka to var izdarīt tikai muzikāli inteliģents cilvēks," atzina Baiba. Savukārt Krivenchy pēc maskas noņemšanas izteica ļoti daudzu skatītāju domas: "Man jau likās, kā tad būs "Balss maskā" bez Spura, viņš noteikti te kaut kur ganās apkārt."