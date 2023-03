VID lūdz sākt kriminālvajāšanu par aplokšņu algu izmaksu skaistumkopšanas uzņēmumā vairāk nekā divu miljonu eiro apmērā

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmums saimnieciskās darbības laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada martam izmaksāja darbiniekiem grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu 3,7 miljonu eiro apmērā, kā arī izvairījās no nodokļu nomaksas gandrīz trīs miljonu eiro apmērā.

Apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma panta par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma panta par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa.