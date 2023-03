Latvijas zinātnieki vadīs kuņģa vēža skrīninga attīstīšanu Eiropā

Savukārt Veselības ministrijas Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītājs Valdis Miķelsons norādīja, ka, lai arī Latvijā ir pieejams gan dzemdes kakla vēža skrīnings, krūts vēža skrīnings, zarnu un prostatas vēža skrīnings, tomēr to aptveres rezultāti ir vieni no zemākajiem ES. Līdz ar to projekts palīdzēs saprast nianses, kā kopumā būtu jārunā ar sabiedrību, tostarp, kā ģimenes ārstam būtu jārunā ar pacientu, lai arī citu skrīningu rezultāti uzlabotos. Viņš atzina, ka Latvijā ir prasmīgi speciālisti un ārsti, tomēr ir nepieciešami daži uzlabojumi saistībā ar datu apraides sistēmu, kā arī citās niansēs.